Slovenska zgodba Britanca Sama Baldwina se je začela leta 2007, ko je z bratom prišel na Koroško. »Udeležila sva se spletnega prodajnega seminarja, hkrati pa želela tudi spoznati in doživeti deželo na svoj način,« je povedal Baldwin. Najela sta avto in se odpravila za teden dni raziskovat deželo s šotorom. Kraj in še posebno ljudje so ju popolnoma navdušili. Na spletu sta na Bregu našla majhno hiško. »Odkrito lahko povem, da je bila ljubezen na prvi pogled. Čeprav sva se zavedala, da bo treba v hišo in okolico vložiti veliko dela, tudi denarja, nisva obupala.« Ena od stvari, ki ju je na Koroškem še posebno pritegnila, je njena skrivnostnost. »Še vedno naletim na začudenje, ko Slovencu povem, da imam vikend na Koroškem.« Vikend je kmalu postal dom, saj se je po življenju v petih različnih državah odločil, da se ustali v Sloveniji.

»Začel sem iskati zanimive majice s slovensko tematiko, vendar sem lahko našel izključno 'turistične' motive, kot sta denimo zmaj in slovenska zastava. Tovrstni dizajn me nikoli ni pritegnil, niti ne zanimal,« je razložil, zakaj se je odločil, da bo ustvaril svoj dizajn, ki ima trenutno šest različnih motivov. »V slovenskem življenju, kulturi in jeziku je toliko neverjetnih vidikov, iz katerih lahko ustvarimo zanimive motive. Verjamem, da obstaja trg za ljudi, ki jih strastno zanima Slovenija, vendar želijo majico, ki presega klišejsko turistično ponudbo.« Svojo znamko je poimenoval Breg (www.BregDesign.com) – po kraju, kjer se je začela njegova slovenska zgodba.

Tu na Bregu je Baldwin ustvaril svojo blagovno znamko, ki se ukvarja z ustvarjanjem dizajna za potisk majic. Že pred prihodom v Slovenijo je bila za njim pestra zgodovina ustvarjanja motivov na majicah. Dve leti je namreč živel na Japonskem, na podeželju. O svojih izkušnjah v deželi vzhajajočega sonca je napisal knjigo z naslovom For Fukui's Sake. »Ker mi nikjer ni uspelo najti in kupiti majice, ki bi predstavlja regijo, v kateri sem živel, sem ustvaril svoj lastni dizajn in z njim postal zelo priljubljen pri turistih, še bolj pa med lokalnim prebivalstvom,« je razložil in dodal, da se je zgodba ponovila v Sloveniji.

Poklon Mežici, kremni rezini, človeški ribici…

V trinajstih letih raziskovanja Slovenije je spoznal veliko zanimivih ljudi, od lovcev na polhe do rudarjev kriptovalut. »Zame je Slovenija zelo navdihujoča dežela. Elemente lokacij, jezika, kulinarike in kulture, ki sem jih doživel in so me pritegnili, kombiniram v subtilno grafiko,« je razložil. »Ko sem želel ustvariti dizajn za Bled, sem ustvaril sliko kremne rezine, ki sem jo kombiniral s silhueto Blejskega otoka. S tem sem ustvaril subtilno podobo Bleda, ki jo začutijo Slovenci ali tisti, ki poznajo in ljubijo ta gorenjski biser.« Pri ustvarjanju ima kar nekaj težav, saj ima po navadi preveč idej in se zato težko odloči, katero izbrati za končno podobo izdelka.

Kot najbolj prikrit dizajn bi sogovornik izbral Ski Mežica, pri čemer ga je navdihnilo pozabljeno slovensko smučarsko središče. »Mežica ima v mojem srcu posebno mesto, saj je najbližje Bregu in jo zato tudi dobro poznam. Obožujem zimske športe in Mežica ima zelo zanimivo smučarsko zgodovino. Nekoč je bila priljubljeno smučarsko središče, ki je vzgojilo vsaj enega olimpijskega smučarja, Ota Pustoslemška,« je povedal in razložil, da obžaluje, da o danes žal zaprtem smučišču pričajo le še vidne smučarske proge, ki sekajo gozd nad mestom. »To je zame fascinanten del slovenske smučarske zgodovine, zato sem ustvaril dizajn v retro slogu, kot poklon mežiški smučarski zapuščini.«