V raziskavi med drugim sodelujejo znanstveniki iz Velike Britanije, Tajske, Vietnama, Laosa, Kambodže in Italije.

Vsi, ki sodelujejo v raziskavi, so zdravstveni delavci, ki so bili v stiku z bolniki, ki so zboleli za covidom-19, sami pa doslej niso zboleli. Prejeli bodo bodisi klorokvin, hidroksiklorokvin ali placebo.

V Veliki Britaniji so z raziskavo začeli danes. Prve sodelujoče so že sprejeli v bolnišnicah v Brightonu ter Oxfordu. V prihodnjih treh mesecih bodo prejeli bodisi hidroksiklorokvin ali placebo. V Aziji naj bi sodelujoči prejeli klorokvin ali placebo.

"Resnično še ne vemo, ali sta klorokvin in hidroksiklorokvin v primeru covida-19 koristna ali škodljiva," je dejal eden od vodij raziskave Nicholas White z oxfordske univerze. Dodal je, da je najboljši način, da to ugotovijo, prav omenjena raziskava, v kateri ne sodelujoči ne raziskovalci ne bodo v naprej vedeli, ali udeleženci raziskave prejemajo zdravilo ali placebo.

"Široko dostopno, varno in učinkovito cepivo je morda še daleč. Če bi zdravili, kot sta klorokvin in hidroksiklorokvin, za katera je znano, da se dobro prenašata, zmanjšali možnost, da bi zboleli zaradi covida-19, bi to bilo to zelo dragoceno," je dejal Martin Llewelyn z medicinske fakultete Brighton in Sussex, ki prav tako vodi raziskavo.

Obe zdravili, ki sta doslej v uporabi tako za preprečevanje kot zdravljenje malarije, znižujeta vročino in zmanjšujeta vnetje.

Hidroksiklorokvin uravnava imunski odgovor telesa, uporabljajo ga tudi za zdravljenje revmatičnega artritisa in lupusa, avtoimunske vnetne bolezni, ki jo povzroča prekomerno dejaven imunski sistem.

Zdravilo hidroksiklorokvin je bilo deležno velike pozornosti, ko je predsednik ZDA Donald Trump v preteklosti nakazal, da bi lahko bil koristen v primeru covida-19. Ta teden je Trump tudi dejal, da preventivno jemlje. Ameriška agencija za zdravila je ob tem že posvarila pred jemanjem zdravila izven bolnišnic. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je posvarila, da nekateri posamezniki sami jemljejo omenjeno zdravilo in s tem tvegajo resne posledice za svoje zdravje, saj lahko povzroči nevarno aritmijo srca.