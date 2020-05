Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v športno-političnem intervjuju za sobotno številko Objektiva napovedal hitro vrnitev nogometa, kot smo ga poznali pred pandemijo novega koronavirusa. »Človeštvo je preživelo mnoge vojne in številne epidemije, zato bomo zagotovo preživeli tudi novi koronavirus. Upam, da se bodo na nogometne stadione že jeseni vrnili navijači. Uefa bo iz krize izšla kot zmagovalka. Finančno bomo preživeli tako kot nacionalne zveze. Imeli bomo nekaj izgube, a se bomo hitro pobrali,« je razložil najvplivnejši slovenski poslovnež, ki je Uefo v zadnjih štirih letih otresel madežev korupcije in jo popeljal v moderno dobo.

V intervjuju je pojasnil, da nima skoraj nobenega stika s slovensko oblastjo. »Celo vesel sem, da imam čim manj opraviti s temi ljudmi. Imel sem naivno optimističen pogled, da bi lahko pomagal,« pravi Čeferin, ki opozarja, da gre pri političnih napadih na pravosodje in svobodne medije za »neposredno rušenje sistema države«. Opazil je, da je v Sloveniji vse nižja kultura dialoga, tako očitnega deljenja v družbi pa od začetkov samostojne države še ni zaznal. »Treba je prenehati z nesramno retoriko, obtoževanjem in iskanjem navideznih sovražnikov izpred sedemdesetih let ter usmeriti pogled v prihodnost. Vidim, da je večina Slovencev pozitivna, a so negativci glasnejši, ker so agresivni in primitivni. Ker jim je vseeno za druge ljudi, ker ne spoštujejo žensk in ker so si vzeli pravico, da žalijo in ponižujejo. Dovolj je tega,« je glasen.