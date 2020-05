Tudi v Singapurju se, tako kot po celem svetu, prilagajajo na življenje s koronavirusom. Eden od ukrepov za preprečevanje njegovega širjenja je zmanjšano število sojenj, tista najnujnejša so začasno preselili na splet. Tako so prejšnji petek 37-letnega Punithana Genasana iz Malezije kar na daljavo, prek video klica z aplikacijo Zoom obsodili na smrt z obešenjem, ker je leta 2011 organiziral preprodajo heroina. V mestni državici so prvič v zgodovini na tak način podali najstrožjo izmed kazni. Podoben primer je zgolj pred nekaj tedni veliko prahu dvignil že v Nigeriji, borci za človekove pravice pa so odločitev označili kot nagnusno.

Singapur se ponaša z nizko stopnjo kriminala, kar zagotavlja s strogimi pravili in zakoni. Posebno ostri in netolerantni so glede preprodaje in tihotapljenja mamil. Tovrsten zločin je bil donedavnega eden od štirih, za katerega je obsojeni avtomatično plačal z življenjem, sodniki pa lahko sedaj v nekaterih primerih naredijo izjemo ter kazen znižajo na dosmrtno brez možnosti predčasne izpustitve. Oblast je prepričana, da obešenje preprodajalcev ostale (potencialne) kriminalce prestraši, grožnja s smrtjo pa jih preusmeri na zakonito pot delovanja.

Leta 2013 so v Singapurju usmrtili največ obsojencev v zadnjih dveh desetletjih, kar osemnajst, od tega jih je enajst življenje izgubilo zaradi z drogami povezanimi kriminalnimi dejanji. Zagovorniki človekovih pravic že leta opozarjajo na preveč skrivnosten potek tovrstnih sojenj, v katerih običajno obsodijo »majhne ribe«, z dotokom mamil iz tujine pa da se ne ukvarjajo dovolj. V Amnesty International, organizaciji za zaščito človekovih pravic, so razsodbo opisali kot opomin, da Singapur na tem področju še vedno deluje v nasprotju z mednarodnim pravom. »Brezbrižnost sodišča in tožilstva je naravnost grozljiva. Kako ne razumejo, da bi moral imeti nekdo, ki mu grozi smrt, pravico do tega, da je v živo prisoten v tako pomembnem trenutku,« je za BBC komentiral Phil Robertson iz organizacije Human Rights Watch. »Smrtna kazen je že v svoji osnovi kruta in nečloveška, z uporabo te tehnologije pa so naredili dodaten korak v to smer,« je še dodal.