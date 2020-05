Prenos v živo si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Novosti:

-V sredo ob 909 testiranjih na novi koronavirus brez potrjene okužbe, umrl en bolnik s covidom-19

V sredo brez potrjene nove okužbe z novim koronavirusom, umrl bolnik s covidom-19 V sredo so opravili 909 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Je pa umrl en bolnik s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je v sredo zdravilo 21 bolnikov s covidom-19, od tega trije na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo.

Kacin: Do konca tedna pričakovati parafiranje protokola o prehajanju hrvaške meje Po sredinem srečanju vodstev slovenske in hrvaške policije naj bi do konca tedna uradno parafirali protokol o prehajanju meje, je danes sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Madžarska in Avstrija pa sta prvi državi, za kateri pričakujejo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji. Kot je na dopoldanski novinarski konferenci še pojasnil Kacin, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil načelno epidemiološko oceno, po kateri je v Evropi trenutno 14 držav, od koder bi bilo mogoče dovoliti vstop v Slovenijo. A dokler ni skupnega dogovora znotraj EU oziroma širšega schengenskega prostora, si moramo pomagati z dvostranskimi dogovori, je opomnil.

Matičičeva: Utrip v klicnem centru za informacije o koronavirusu je filmski Klicni center za informacije o novem koronavirusu je v 75 dneh delovanja prejel 42.261 klicev oz. povprečno 611 klicev na dan. Najdaljši pogovor je trajal skoraj uro in pol, svetovalci pa uspejo odgovoriti na večino vprašanj, je danes povedala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana, v vzdušje v centru pa je opisala kot filmsko. Klicni center je zaživel že nekaj dni pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji, do ponedeljka pa je bil dosegljiv vsak dan v tednu. Z umirjanjem epidemiološke situacije pa so svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1404 po novem dosegljivi od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

Vizjak: Zakon za zagon investicij ne posega v zakone s področja varstva okolja Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij, katerega besedilo je v sredo določila vlada, ne posega v zakone s področja varstva okolja, je danes zagotovil minister za okolje Andrej Vizjak. Med pomembne investicije med drugim sodijo pomembne prometnice in železniške proge, pa tudi HE Mokrice in HE na srednji Savi. Po podatkih statističnega urada je gradbeništvo že marca zabeležilo hud padec aktivnosti, ki se je nadaljeval tudi aprila. Marca je bil med največjimi v EU, je na današnji vladni novinarski konferenci spomnil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Poudaril je, da gre za sektor z velikimi multiplikativnimi učinki na gospodarstvo.