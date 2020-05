ESPN poroča, da so lastniki in direktorji klubov v ligi NBA od komisarja lige Adama Silverja pričakujejo, da bo v začetku prihodnjega meseca pripravil natančna navodila in tako naredili prve korake za nadaljevanje sezone, ki je po izbruhu pandemije novega koronavirusa prekinjena vse od 11. marca. Želja klubov je, da bi se sezona nadaljevala v drugi polovici julija.

Vsa moštva najprej pričakujejo, da bodo dobila zeleno luč za razširjeno skupinsko vadbo. V ligi NBA so trenutno dovoljeni le posamični treningi, nekateri igralci pa so po izbruhu epidemije zapustili svoje klube in se vrnili v domovino, med njimi je tudi slovenski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić.

V ligi NBA igrata še dva slovenska košarkarja; Goran Dragić je član Miamija, Vlatko Čančar pa Denverja. Ta čas še niso znani natančni scenariji glede nadaljevanja sezone. Vodstvo lige, lastniki klubov in sindikat igralcev še vedno razpravljajo o nadaljnji obliki tekmovalnega programa prekinjene sezone, v tem trenutku ni niti znano, ali bo v nadaljevanju sezone sodelovalo vseh 30 klubov v ligi NBA ali pa bo takoj nastopila končnica.

V košarkarskem zakulisju so medtem zaokrožile številne govorice. Nekateri mediji so zapisali, da vodstvo lige razmišlja, da bi nadaljnje tekme gostila sicer zabaviščna centra Disney World v Orlandu in Las Vegas, nekateri pa, da bodo tekme na Bahamih.