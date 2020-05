Ciklon Amphan, eden najmočnejših viharjev na jugu Azije v zadnjem desetletju, je opustošil priobalne vasice vzhodne Indije in Bangladeša. Močan veter – sunki so dosegli hitrost do 185 kilometrov na uro – je podiral stavbe in električne drogove ter ruval drevesa, pod katerimi je ostalo pokopanih na desetine žrtev. Uradne številke še niso znane, zagotovo bo več kot sto smrtnih žrtev. Teh bi bilo še mnogo več, če ne bi oblasti evakuirale tri milijone ljudi.

Z močnimi padavinami, ki so povzročile poplave, je superciklon najhuje udaril v indijski zvezni državi Zahodni Bengal, v bližini nacionalnega parka Sundarbans pa je odneslo cel nižje ležeči otok. Na srečo so vseh pet tisoč prebivalcev pravočasno evakuirali. »Česa takšnega še nisem videl. Kot bi bil konec sveta. Samo molil sem, nič drugega mi ni preostalo,« je za Reuters o grozljivi izkušnji povedal 49-letni Azgar Ali iz Bangladeša.

Fotografije in posnetki kažejo po obali razmetane čolne, z drevesi prepletene razbite avtobuse in obupane ljudi, ki v do kolena visoki vodi brodijo do hiš. Ali vsaj do tistega, kar je od njih ostalo. Številne iz blata je voda namreč odnesla s seboj, nekatere so uničila padla drevesa. tak