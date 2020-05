Na zdravje in dober tek z masko

Vlada je v ponedeljek sprostila ukrep, ki je gostincem prepovedoval strežbo hrane in pijače v zaprtih prostorih. Gostinci in gosti so se odprave ukrepa razveselili, a ostalo je tudi nekaj vprašanj: Moramo na kosilo z masko? Kdaj jo smemo sneti in kdaj je obvezna? Kako morajo prostor pripraviti gostinci? Priporočila za gostince in njihove goste so pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).