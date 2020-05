"Turistična sezona se bo začela 15. junija, ko se lahko znova odprejo sezonski hoteli, neposredne mednarodne polete do naših turističnih destinacij pa bomo postopoma začeli vzpostavljati 1. julija," je dejal Micotakis v televizijskem nagovoru

"Zmagali bomo v gospodarski vojni, tako kot smo v zdravstveni bitki," je povedal. Grški minister za turizem Harry Teoharis je ob tem povedal, da bodo seznam držav, s katerimi bodo vzpostavili letalske povezave, objavili do konca maja. Med prvimi potniki, ki bodo lahko prišli v Grčijo, bodo Bolgari in severni Evropejci, vključno z Nemci. Poleg njih pa še Izraelci in Ciprčani, je dodal.