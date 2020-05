Jerala je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, kjer testirajo novo platformo za cepiva, ki bo omogočila hitrejši, enostavneši in cenejši način priprave cepiva. Cepivo hočejo do kliničnih raziskav pripeljati s svojim znanjem.

Vlogo za testiranje na miših so vložili 25. marca, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa jo je odobrila v torek. Po navedbah Jerale so takoj nato že začeli testiranje, saj so imeli pripravljene vse reagente.

Poskuse izvajajo v laboratoriju za in vivo poskuse na inštitutu, ki ga vodi Duško Lainšček. Laboratorij je sicer majhen, vendar zelo dobro urejen in v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami, je navedel Jerala.

Pripravili so več konstruktov proteinskih nanodelcev in virusu podobnih delcev, ki jih analizirajo s krioelektronskim mikroskopom. "Ker spoznanja o tem virusu in bolezni zelo hitro napredujejo, smo v teh dveh mesecih pripravili še nekoliko spremenjen tip cepiva, s katerim računamo na boljšo celično imunost in bolj dolgotrajno zaščito," je pojasnil in napovedal, da bodo še ta teden vložili vlogo za dopolnitev poskusov na živalih.

V vsaki skupini bodo uporabili po šest miši, ob tem pa so potrebne tudi številne kontrole in različne kombinacije, skupno bodo tako potrebovali nekaj deset živalic. "Postopek bo vključeval začetno imunizacijo s poživitvenimi odmerki čez nekaj tednov ter analizo serumov in celičnega odziva," je opisal.