Na Generalni policijski upravi so ob tem poudarili, da policija skrbno spremlja problematiko, seveda ob spoštovanju načela zakonitosti, po katerem smejo policisti uporabiti policijska pooblastila le na podlagi, v obsegu in na način, ki ga določa zakon.

"V nasprotnem primeru bi policija sama presegla pristojnosti oziroma pooblastila," pravijo in dodajajo, da bodo v primeru ravnanj omenjenih skupin, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo, izvedli ustrezne oziroma predpisane zakonske postopke.

Kot opominjajo, kakršno koli izvajanje uradnih pooblastil s strani civilistov ni dovoljeno in predstavlja kaznivo dejanje. Prav tako je prepovedano nositi ali prenašati orožje ali replike orožja tako, da bi vznemirjali ljudi, saj to predstavlja prekršek po določbah zakona o varstvu javnega reda in miru. Tovrstno početje namreč lahko pri nekom vzbudi napačne reakcije, ki se lahko končajo tudi tragično.

Obisk večje skupine ljudi na policijski postaji po mnenju vodstva policije sicer sam po sebi ne predstavlja tveganja in grožnje policistom, je pa kontekst obiska pripadnikov samooklicane varde v maskirnih oblačilih in z namenom pridobivanja informacij o policijskih postopkih, do katerih niso upravičeni, ter nedoločne "grožnje", posnete in objavljene na družbenih omrežjih, v javnosti pustil vtis pritiska na policiste in policijske postopke.

Kot so zagotovili, bodo policisti tudi v prihodnje zagotavljali izvajanje zakonsko določenih nalog v okviru pristojnosti ter načel strokovnosti, zakonitosti in sorazmernosti, pri čemer varnostno oceno policijskih postopkov stalno prilagajajo okoliščinam. Opisan dogodek bo vplival na izvedbo ukrepov za zavarovanje policijskih postopkov v tovrstnih primerih.

Ob tem so še pojasnili, da je policija v zvezi z aktivnostmi omenjene skupine konec preteklega tedna na območju Slovenske Bistrice izvajala naloge na podlagi veljavne zakonodaje. Pri tem je, ker gre za čas veljavnosti ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ugotovila tudi kršitve vladnih odlokov in o tem obvestila pristojni zdravstveni inšpektorat.

Okoli 50 uniformiranih pripadnikov skupin, znanih po imenu Štajerska varda in Krajnska varda, je minuli konec tedna izvajalo aktivnosti na območju Slovenske Bistrice. Potem ko so z njimi zaključili, je na prizorišče prišla policijska patrulja, zaradi česar je omenjena skupina v nedeljo popoldne po pojasnila odšla na tamkajšnjo policijsko postajo.

Dogajanje na policijski postaji, kjer so zahtevali pojasnila komandirja, so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na Facebook profilu, ob tem pa pojasnili, da so po odhodu iz tabora v Cigonci izvedeli, da naj bi policija maltretirala mlajšo žensko, ki je bila zgolj na obisku pri lastniku sicer zasebnega zemljišča, medtem ko je bil lastnik zemljišča in hiše takrat z njimi v Slovenski Bistrici.