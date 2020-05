Vodilni alpski smučarski funkcionarski dvojec v Sloveniji ima jasno začrtane cilje. Tako vodja panoge Miha Verdnik kot novi vodja reprezentanc Janez Slivnik sta vsak na svojem področju predstavila ambiciozne načrte. Zadnja leta je bilo vse na plečih Verdnika, ki mu, kljub temu da bo reprezentance odslej vodil Slivnik, ne bo zmanjkalo dela.

Odpoved Pokala Vitranc je zasolila rane končnega proračuna minule zime, ki je bil nižji od pričakovanj. Pomembno za panogo je bilo, da ni nastal dodaten finančni minus. Alpski del Smučarske zveze Slovenije je lani porabil 2,884 milijona evrov, prihodki pa so znašali 2,877 milijona evrov. Verdnik pojasnjuje, da panoga z organizacijo Zlate lisice in Pokala Vitranc v blagajno prejme 400.000 evrov. »Moja velika želja je, da naš proračun v naslednjih sezonah ne bi vseboval zneska organizacije obeh največjih slovenskih tekem. Želim si, da bi znesek privarčevali in z njimi razpolagali v tekoči sezoni. Verjamem, da je to izvedljivo v dveh do treh sezonah,« visok cilj predstavlja Miha Verdnik. Pravi, da njegov optimizem izhaja iz dejstva, da so kljub težkim časom sponzorji ostali zvesti alpskemu smučanju, zlati sponzor Petrol pa je celo podaljšal pogodbo za tri leta.

Participacijo želijo čim prej ukiniti Še pred nekaj leti je bilo nekaj vsakdanjega, da so alpski smučarji v reprezentanci prispevali participacijo. Z boljšim poslovanjem je bila v zadnjih letih vse nižja, v prihodnji sezoni pa bo znova visoka in bo znašala 150.000 evrov. »Participacijo si želimo čim prej ukiniti, hkrati pa uvesti nagrade za uspešno delo trenerjev. V tujini je to praksa, pri nas pa nagrad nikoli ni bilo,« si želi Miha Verdnik. V alpskem delu so v zadnjih tednih iskali rešitve, kako izboljšati pogoje za trening v minuli zimi najboljši slovenski alpski smučarki Meti Hrovat. Interesov je bilo precej, izkupiček pogajanj pa takšen, da bo Kranjskogorčanka ostala del reprezentance tehničnih disciplin, ki jo bo vodil Sergej Poljšak, njegov pomočnik pa bo Mitja Kunc. »Znotraj reprezentance bo imela Meta Hrovat svojo ekipo. Takšno prakso imajo že več let v številnih ekipah in se je izkazala za uspešno. Tako trenirata denimo Alexis Pinturault in Mikaela Shiffrin, podobno je tudi Marcel Hirscher. Čeprav imajo na razpolago več sredstev, se moramo primerjati z najboljšimi, saj jih moramo na koncu nažgati. Imamo pa Slovenci od nekdaj več iznajdljivosti,« je odločen Verdnik. Vodja individualne ekipe Mete Hrovat bo Matija Grašič, serviser ostaja Robi Kristan, na stroške ekipe obetavne Slovenke se bo ekipi znova priključil Jure Hafner.