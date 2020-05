Središče ciklona se po navedbah indijskih vremenoslovcev trenutno nahaja nad otokom Sagar, približno 100 kilometrov južno od Kalkute, kamor se sedaj pomika. Do zgodnjih ur četrtka naj bi se ciklon že razbesnel tudi nad Bangladešem.

Iz Kalkute že poročajo o silovitem deževju in močnem vetru, ki ruje drevesa. Na območju se pojavljajo poplave in motnje v telekomunikacijskih omrežjih. Velik del prestolnice indijske zvezne države Zahodna Bengalija je v temi, saj so v izogib nesrečam preventivno odklopili elektriko.

Oblasti v Indiji in Bangladešu so v pričakovanju ciklona in velike škode, ki naj bi jo povzročil, evakuirale več kot tri milijone ljudi. Vremenoslovci se bojijo do pet metrov visokega plimovanja, pri čemer bi lahko morska voda segla do 15 kilometrov v notranjost.

Na prizadetem območju sta ustavljena cestni in železniški promet, letališče v Kalkuti je zaprto.

Zadnji večji ciklon na območju je bil ciklon Fani, ki je lani s sabo prinesel veter s hitrostjo prek 200 kilometrov na uro. V Indiji je terjal 64 življenj, v Bangladešu pa štiri.