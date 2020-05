Prireditelji tekem in zveza se ne moreta dogovoriti o razdelitvi prihodkov od TV pravic, spor, ki se vleče že od leta 2016, je zvezo prisilil, da na Fis pošlje zahtevo, da slavni Lauberhorn od sezone 2021/2022 črtajo s seznama tekem svetovnega pokala. Koledar za naslednjo sezono je že narejen in se ga ne da spreminjati. Poročilo nemške tiskovne agencije DPA navaja, da so organizatorji smuka in slaloma za svetovni pokal spor prenesli na Športno arbitražno sodišče (CAS) v Lozani.