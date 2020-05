Krstni nastop med svetovno elito bodo Slovenci doživeli v Tauron Areni v Krakovu na Poljskem, kjer so nastopili že na evropskem prvenstvu 2017. Njihovi tekmeci bodo Srbi, Italijani in gostitelji Poljaki.

Teden dni kasneje bo slovenska izbrana vrsta gostovala na Kitajskem in se v Ningboju pomerila s Kitajsko, Argentino in Nemčijo. Sledil bo domači turnir v Areni Stožice, ki se bo začel 28. maja. V Ljubljano zopet prihaja ena najboljših reprezentanc zadnjih let, Rusija, pred domačimi gledalci pa se bo pomerila še s Francijo in Kanado.

Iz Ljubljane se bodo Slovenci podali v Teheran in igrali proti Iranu, Braziliji in Avstraliji. Konec rednega dela lige bo v Varni, ki bo na sporedu od 11. do 13. junija. Na njem se bo Slovenija pomerila z Bolgarijo, Japonsko in ZDA.

Zaključni turnir najboljše šesterice bo od 23. do 27. junija gostil Torino.

Dekleta bodo uvodne turnirje v vseh skupinah odigrala že med 11. in 13. majem, finalni del tekmovanja pa se bo od 23. do 27. junija odvijal v kitajskem Nanjingu.

Slovenske odbojkarice v elitni ligi narodov ne bodo nastopile, jih pa zato čakajo obračuni v srebrni evropski ligi, skozi katero si bodo skušale zagotoviti uvrstitev v najmočnejšo evropsko tekmovanje - zlato ligo.