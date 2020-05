V zagrebškem košarkarskem klubu Rudešu, ki deluje že vse od leta 1972, so se odločili za temeljito prenovo. Poleg preimenovanja v Dinamo so namreč spremenili celostno podobo kluba, prav tako pa se lahko nadejajo tudi podpore navijaške skupine Bad Blue Boys, ki je doslej na tribunah podpirala nogometni Dinamo. »Odločitev o spremembi je prišla po dolgem razmisleku. V Zagrebu je zagotovo prostor za še en resen in ambiciozen klub. Naš cilj je zelo jasen. Ob dobri organizaciji in s strokovnjaki iz ameriških ter evropskih klubov želimo klub z obetavnimi mladimi igralci dvigniti na zavidljivo visoko raven,« je v sporočilu za javnost med drugim zapisal novoizvoljeni predsednik košarkarskega Dinama Marijan Pojatina.

Da so namere Zagrebčanov resne, potrjuje tudi dejstvo, da bo v vlogi podpredsednika Neven Spahija, sicer eden najboljših hrvaških trenerjev. »Moj prihod ni slučaj. Dobro poznam ljudi v klubu, nekateri pa so celo moji nekdanji igralci. Moj posel je košarka, ta pa se v Rudešu oziroma zdaj Dinamu Zagreb jemlje zelo resno ,« je povedal Spahija.