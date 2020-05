Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so v ponedeljek na naslovu njegovega bivanja opravili še hišno preiskavo. Policisti so našli in zasegli več kot 2000 ponarejenih evrov, ki so bili pripravljeni za razpečevanje. V fazi izdelovanja pa je osumljeni imel še bankovce v vrednosti več kot 16.000 evrov in 21 bankovcev po 1000 jenov.

Poleg ponarejenih bankovcev so osumljenemu policisti zasegli še tehnično in informacijsko opremo za ponarejanje denarja, dva tiskalnika, prenosni računalnik ter več listov s potiski evrskih bankovcev, jenov in rubljev.

Osumljeni je bankovce najpogosteje unovčeval na območju Policijske uprave Celje, kjer so letos obravnavali več unovčitev ponarejenih bankovcev za pet in 10 evrov. Ponaredke je unovčeval tudi drugod po Sloveniji, največ na območju policijskih uprav Koper in Ljubljana.