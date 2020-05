Guvernerka je pozvala prebivalce k čimprejšnji evakuaciji in naj se umaknejo na varno, saj bi lahko do srede zjutraj po lokalnem času v središču mesta Midlend poplavne vode dosegle višino treh metrov. Opozorila je, da pričakujejo najvišjo raven voda v zgodovini in to v času pandemije novega koronavirusa, poroča FoxNews na svoji spletni strani.

Zaradi močnega dežja, ki na območju pada že nekaj dni, sta v torek popustila jezova Sanford in Edenville, ki se nahajata okoli 225 kilometrov severno od Detroita in sta med seboj oddaljena okoli 12 kilometrov. Na videoposnetku je videti, kako se na jezu Edenville razliva jezero Wixom. Aktivirali so nacionalno gardo, na kraju pa okoli sto vojakov ugotavlja razmere.

Mesto Midland z okoli 42.000 prebivalci je od jeza Sanford oddaljeno okoli 13 kilometrov, poroča ABC news na svoji spletni strani.

Na območju reke Tittabawassee in bližnjih jezer v okrožju Midland so morali ljudje zaradi poplav svoje domove zapustiti že v torek, sedaj pa so jih v manj kot 24 urah znova prisiljeni zapustiti. Zaradi močnega dežja so sicer že v ponedeljek v zvezni državi Michigan opozarjali na stabilnost več jezov.