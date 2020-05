Kot so še zapisali, sta delavca pred požarom uspela rešiti dva avtomobila, ki sta bila na popravilu. Z gasilnimi aparati sta skušala pogasiti požar, a jima ni uspelo. Požar so nato pogasili gasilci. Poškodovan ni bil nihče. Po ugotovitvah policistov je do požara najverjetneje prišlo na električni napeljavi zunanje svetlobne reklamne table, ki je nameščena tik pod ostrešjem. O svojih ugotovitvah bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.