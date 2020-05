Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kraju Boltiere. Otrok je najverjetneje splezal v zbiralnik, ker je skušal vzeti nekaj ven in se pri tem zataknil v vratca, tako da je delno visel ven, je pojasnil tiskovni predstavnik policije.

Ženska, ki je po naključju šla mimo, je opozorila reševalce in policijo. Kovinski zbiralnik so morali razstaviti, da so osvobodili dečka. Čeprav so ga hitro prepeljali v bolnišnico v Bergamu, pa ga zdravniki niso uspeli rešiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.