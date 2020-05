Po poročanju spletnega portala eurohoops.net so Darussafaka, Bilbao in Rytas Vilnius podpisali pogodbo s Fibo in bodo od sezone 2020/21 nastopali v ligi prvakov. »Njihov prihod nazorno kaže na razvoj našega tekmovanja, hkrati pa smo veseli, da se vse več klubov po Evropi želi preizkusiti in vidi svojo prihodnost v našem tekmovanju,« je med drugim dejal izvršni direktor lige prvakov Patrick Comninos.

Košarkarski portal Sportando je zapisal, da je Fiba v ligo prvakov povabila tudi Cedevito Olimpijo, Partizan in Budućnost.