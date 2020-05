Norma McCorvey je bolj znana pod vzdevkom Jane Roe, ki je leta 1973 zmagala pred vrhovnim sodiščem ZDA s tožbo proti teksaškemu okrožju Wade. Odločitev v primeru Roe proti Wade je uzakonila pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. A McCorveyjeva je potem kasneje začela javno nasprotovati splavu in se udeleževati protestov nasprotnikov pravice do splava.

V dokumentarnem filmu, ki je bil posnet pred njeno smrtjo leta 2017 in bo v petek prikazan na ameriški televiziji Fox, se je McCorveyjeva "izpovedala na smrtni postelji". "Vzela sem njihov denar in peljali so me pred kamere in mi povedali kaj naj rečem. Dobro mi je šlo. Sem dobra igralka. Seveda sedaj ne igram. Če želi mlada ženska imeti splav, to ni moj problem. Zato temu pravijo pravica do izbire," je dejala.

V filmu nastopa tudi pridigar Robert Schenck, ki je sodeloval z McCorveyjevo, potem ko je sredi 90. let prestopila med nasprotnike splava. Ob pogledu na njeno izjavo, je deloval presenečeno in potem dejal, da je to, kar so storili z njo, zelo neetično. Tudi sam je potem priznal, da so ji za nastope v javnosti res plačali.

Pred prikazom filma je še sporočil, da upa, da si ga bodo ljudje ogledali, ker v njem izrazi globoko obžalovanje nad tem, kako so jo zlorabili za svoje namene. Ob prikazu filma bo morda tudi jasno, zakaj ga prikazujejo šele sedaj, tri leta potem, ko je bil posnet.