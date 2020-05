Sajenje

Primerna je uporaba avtohtonih sort paradižnika. Domače, na naše okolje prilagojene sorte, so nemalokrat odpornejše od uvoženih. Ko kupujemo, izbiramo odporne sorte, ki so večinoma hibridi in češnjevi paradižniki, predvsem sejančki (tisti, ki so se sami zasejali). Odpornost proti boleznim pomeni le zmanjšano možnost za okužbo, ne imunosti za bolezen. Najmanj odporne so sorte z velikimi plodovi, kot je priljubljeno volovsko srce. Cepljen paradižnik pomeni le določeno (želeno) sorto, cepljeno na podlago paradižnika z močnim koreninskim sistemom. Ti paradižniki imajo močno rast in veliko plodov. Cepljeni paradižniki imajo večji in močnejši koreninski sistem, ki lahko črpa več hranil in vodo iz globin. Take rastline so robustnejše in močnejše, zato se tudi lažje borijo z boleznimi in napadi škodljivcev. Cepljene rastline so ponavadi višje in bujnejše, za kar potrebujejo več prostora.

Ne glede na sorto paradižnika moramo rastlinam zagotoviti dovolj prostora, na kar moramo biti pozorni že pri sajenju sadik, ki jih sadimo v vrste v smeri vetra, za hitrejše osuševanje listov. S tem preprečimo nastanek bolezni (plesen) in propad paradižnika. K hitrejšemu izparevanju pripomore tudi razdalja med rastlinami, ki naj bo vsaj 70 cm. Zelo pa je dobrodošla tudi streha nad paradižnikom. Tako še dodatno poskrbimo, da ostanejo rastline suhe. Pozorni pa moramo biti tudi, da zalivamo pri tleh in ne po listih. Če imamo paradižnike v rastlinjaku, moramo poskrbeti za redno zračenje in ponoči jih ne zapiramo (izjema so nočne temperature pod 5°C). V bližini rastlin se raje izogibamo kajenju ali pa si po kajenju vsaj temeljito umijemo roke. S tem zmanjšamo tveganje za pojav tobakovega virusa.