Ob rojstvu, ob katerem je zmanjkalo elektrike, babica presrečnim staršem razglasi: »Fantek je.« Poimenujejo ga Aftab. Naslednji dan pa mama ugotovi, da je punčka. »Je mogoče, da je mater groza lastnega otroka?« pomisli.

Tako nas Arundhati Roy na prvih straneh romana Ministrstvo za najvišjo srečo, ki ga je pisala petnajst let in je v izvirniku izšel leta 2017, v slovenščini, v izjemnem prevodu Vesne Velkovrh Bukilice, pa konec leta 2019, nemudoma postavi v enega najhujših problemov indijske družbe, ki krivenči vse kaste in vse veroizpovedi: moški potomec je edini, ki kaj velja, punčke so zgolj finančno breme. (In poceni delovna sila, a to se zlahka pozabi.) Aftabovo življenje je od tega trenutka naprej obsojeno na pekel: mama hoče verjeti, da gre za pomoto, da je otrok morda hidžra, torej hermafrodit, in upa: »Pa saj ni prava nožnica, mogoče se bo zaraslo…« Enako kasneje meni tudi »strokovnjak«: »… lahko priporoči kirurga, ki bi zapečatil dekliški del, ga zašil, predpisal mu bo tablete, (…), ampak njegova hidžrovska nagnjenja najverjetneje nikoli ne bodo izginila.«

Hidžra

Hidžra, hermafrodit, je igra narave, a v tem primeru je zgolj izgovor, da nezaželeno deklico z operacijami in hormoni predelajo v dečka. In ta res ohrani svoja dekliška »nagnjenja« v polmoškem telesu. Odraste, zapusti dom, se preimenuje v Andžum. Je tista Andžum, za katero na prvi strani knjige izvemo, da je v poznih letih odšla živet na pokopališče.

Če se bo po tem začetku komu zazdelo, da nima želodca za nadaljnje branje, je naredil usodno bralsko napako: Arundhati Roy ne nagovarja naših čustev na površni ravni zgroženosti, ampak nam indijsko družbo in kulturo prikazuje v vsej zapletenosti in raznolikosti, kjer pa imata ob tragedijah svoj delež tudi izjemna radoživost in človečnost. Tudi najbolj brezpravni posameznik se krutostim in zatiranju zoperstavlja na neštete inventivne načine, kljubujoč bedi s solidarnostjo in zavezništvom. In eno najboljših orožij zoper zatiralce je, to vemo, smeh. Obstranci v tej knjigi se veliko smejijo. Ta knjiga je izjemno duhovita.

Skozi en pripovedni tok torej spremljamo Andžum v okrilju skupnosti hidžer, z vsemi inherentnimi nasprotji in težavami, ki to skupnost pestijo: hidžre imajo v indijski kulturi paradoksalni status polbožanstva in hkrati zavržnega. Andžum posvoji tudi siroto s ceste, nato pa se, po nesporazumih, preseli na pokopališče revežev. V družbi mrtvih nastane nova majhna skupnost izgubljencev z vseh vetrov, tudi zapuščena dojenčica. In končno se jim pridruži tudi Tilo.