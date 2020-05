V Braziliji število okužb s covidom-19 eksponentno raste in naj bi vrh doseglo v prihodnjih tednih. Po včeraj objavljenih uradnih podatkih se je doslej okužilo 256.000 ljudi, približno 17.000 jih je umrlo, kar Brazilijo uvršča na tretje mesto na svetovni lestvici obolelih in šesto po številu umrlih. Po ocenah epidemiologov so te številke v resnici 10- do 15-krat večje glede na to, da je število opravljenih testov izjemno nizko. Opravljenih je bilo le 350.000 testov med 210 milijoni prebivalcev. Na dan naštejejo od 10.000 do 15.000 novih primerov okužb, zato strokovnjaki predvidevajo, da bo Brazilija v nekaj dneh pristala na drugem mestu v svetovnem merilu, takoj za ZDA. V amazonskih zveznih državah na severovzhodu Brazilije se je zdravstveni sistem že sesul, popolni zlom pa pričakujejo v naslednjih dneh tudi v Riu de Janeiru in Sao Paulu.

Večina guvernerjev proti predsedniku Poskus obvladovanja epidemije je v Braziliji milo rečeno kaotičen. Župani večjih mest in večina od 27 guvernerjev si po eni strani v okviru svojih pristojnosti prizadevajo, da bi prebivalstvo spoštovalo karanteno oziroma družbeno izolacijo, ki so jo razglasili, po drugi strani pa skrajno desničarski poglavar države Jair Bolsonaro dela vse mogoče, da bi Brazilci te ukrepe bojkotirali oziroma da bi jih razveljavil. V začetku izbruha je zatrjeval, da gre za »brezzvezni prehlad« in za medijsko pretiravanje, nato se je začel udeleževati protestnih shodov v organizaciji svojih privržencev in pozival prebivalstvo k nespoštovanju družbene izolacije, ker da ima prednost gospodarstvo pred zdravstvom. Minuli petek je odstopil zvezni minister za zdravstvo, onkolog Nelson Teich, ki je to funkcijo prevzel 17. aprila letos, potem ko je Bolsonaro s tega položaja odslovil zdravnika Luiza Henriqueja Mandetto, ker je ta zagovarjal karanteno. Teich se je po 27 dneh ministrovanja poslovil zaradi Bolsonarove uredbe, s katero je ta razglasil telovadnice ter frizerske in lepotne salone za nujne storitve in s tem njihovo odprtje. Poleg tega je ministru naročil, naj izda odlok, po katerem bi morali zdravniki obolelim za koronavirusno boleznijo predpisovati hidroksiklorokin, zdravilo proti malariji, ki so ga v nekaterih primerih v drugih državah uporabili pri pacientih v težkem stanju zaradi covida-19. To zdravilo je priporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump, a ga zdravstveni strokovnjaki odsvetujejo. Bolsonarove solistične poteze so bile za Teicha kaplja čez rob. Ministrski položaj za zdravstvo je zdaj zasedel dosedanji namestnik, general Eduardo Pazuelo, specialist za logistiko, ki se po lastni oceni na zdravstvo ne spozna, zna pa izpolnjevati ukaze. Z njim je zdaj v Bolsonarovi vladi od 22 ministrov kar 10 vojaških oseb.