Koalicija in opozicija sta namreč v DZ vložili vsaka svojo zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi se ukvarjala z nabavo in naročanjem zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji, pri čemer koalicijo zanima tudi stanje in nabave zalog v času prejšnje vlade, od 1. februarja.

Horvat je v izjavi za medije po seji poslanske skupine potrdil, da je mnenje zakonodajno-pravne službe takšno, kot ga je pričakoval, in sicer da na isto temo ne more biti dveh preiskovalnih komisij. "Upam, da se bomo vsi skupaj dogovorili, da vzpostavimo eno preiskovalno komisijo z dobro vsebino, z dovolj širokim časovnim intervalom preiskave," je povedal. Kot je dodal, pa ima v vsakem primeru opozicija v tej komisiji večino.

Da je smiselno teme obeh preiskovalnih komisij združiti in se preiskuje tako delo prejšnje kot te vlade, je ocenila tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. "Če je tudi v prejšnji vladi kdo zlorabil epidemijo za bogatenje, prej omenjeno vojno dobičkarstvo, potem mora tudi on odgovarjati," je povedala. Sicer pa meni, da bi bilo pri preiskovalni komisiji, ki jo je predlagala koalicija, najbolj nenavadno prav to, da bi preiskovali sami sebe.

Predstavniki poslanskih skupin so po današnjih internih sestankih komentirali tudi poziv računskega sodišča, ki je na vlado ter ministrstvi obrambo in gospodarstvo že poslalo številna vprašanja.