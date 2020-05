Nogometna zveza Slovenije (NZS) je odločila, da se bo tekmovanje v prvi slovenski ligi, ki je bilo prekinjeno sredi marca, nadaljevalo v začetku junija. Prva tekma 26. kroga bo v petek. 5. junija, v Kidričevem med Aluminijem in Muro (ob 19. uri), isti dan bo še lokalni derbi Celje – Rudar (ob 21. uri). V soboto, 6. junija, bo tekma Tabor Sežana – Olimpija (ob 18. uri), krog pa bodo skleni v nedeljo, 7. junija, s tekmama Bravo – Triglav (ob 18. uri) in Domžale – Maribor (ob 20.30). Zadnji letošnji večni derbi med Olimpijo in Mariborom je predviden zadnji konec tedna v juniju v Stožicah.

Medtem ko bodo državno prvenstvo odigrali po predvidene sporedu, je do spremembe prišlo v pokalu. V polfinalu pokala bo namesto dveh tekem le po ena med prvoligašema Aluminijem in Muro ter drugoligašema Radomljami in Nafto. Polfinalni tekmi bosta 9. in 10. junija na nevtralnem igrišču v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, kjer bo tudi finale 24. junija. Klubi v pokalu tako ne bodo imeli nobenih stroškov z organizacijo tekme, edini bo plačilo avtobusa, s katerim se bodo pripeljali na Gorenjsko. Vse tekme v državnem prvenstvu in pokalu bodo brez prisotnosti gledalcev.

»Celoten koledar izvedbe prvoligaškega tekmovanja bo potrjen prihodnji teden na izvršnem odboru. NZS za vrnitev klubskih tekmovanj predvideva izpolnjevanje vseh ukrepov v povezavi s preprečevanje okužbe s COVID-19. Don začetka tekmovanja bo v skladu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izdelan tudi protokol za izvedbo tekmovanja v trenutnih razmerah,« je zapisala Nogometna zveza Slovenije, ki je predčasno končala tekmovanje v drugi ligi. Ob prekinitvi je vodil Koper, ki se je tako že uvrstil v prvo ligo, medtem ko drugouvrščeno Gorico čakajo dodatne kvalifikacije z devetouvrščenim moštvom prve lige po 36 krogih tekmovanja.

Med klubi se sicer pojavljajo ideje, da bi prvo ligo razširili na 12 klubov. Olimpija je bila edina, ki je javno povedala, da nasprotuje širitvi lige. Po informacijah, ki jih imamo, tudi NZS ni naklonjena širitvi lige. Liga 12 trenutno ni realna glede na krizo, ki jo je povzročil koronavirus in bo v prihodnosti manj denarja za šport in s tem tudi nogomet.