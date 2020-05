Pandemija je nekatere panoge prizadela, druge pa dvignila. A če naraščanje prodaje računalniške opreme, mask, razkužil, moke, kvasa, marihuane in drugih »esencialnih« pandemičnih dobrin ni presenečenje, porast prodaje knjig (tako elektronskih kot klasičnih) to vendarle je. Vsaj manjše. Tudi pri nas.

»Sem zmagovalec pandemije. Prodal sem 20.000 knjig,« je Dušan Cunjak, znani ljubljanski knjigotržec, oklical svojo zmago ob uradnem koncu pandemije v Sloveniji. Vse pandemične dni ga je bilo videti postajati pred svojimi ljubljanskimi antikvariati. Ponujal je vtis, kot da se predvsem prebija skozi brezdelje. Da čemeč na nabrežju Ljubljanice in ob kavah iz bližnjega avtomata zgolj čaka boljše dni. Napačen vtis. Posli so tekli. Kot razlaga sam, je začel delovati približno dvajset dni po razglasitvi pandemije.

Dostava knjig s kolesi

Po vzoru dostavljalcev hrane je vzpostavil sistem, temelječ na pošti in prodajalkah, ki so s kolesom in nahrbtniki razvažale naročila po mestih. Najslabše so posli tekli v Mariboru in Kopru, zelo spodobno pa v Ljubljani, Kranju in Celju. »Veliko je prodanega, vendar pa je zaslužek majhen, saj sem knjige ponudil po najnižjih možnih cenah, med enim in tremi evri, prav tako sem vsakomur, ki je kupil knjigo, dal še eno zastonj. Razdelil sem jih približno pet tisoč. Pretežno so se kupovali romani in zgodovina, četniki, partizani in te zadeve, načeloma pa sem ponudil knjige, ki se sicer ne prodajajo, čeprav je bil med njimi tudi Slovenski leksikon v treh delih, pri čemer je pred nekaj leti ena knjiga stala 180 evrov, tri pa 400, v teh dneh pa sem jo prodal za 54 evrov. In mi je kar malo žal. Kot tudi za Da Vincijevo šifro, ki sem jo prav tako prodal za pet evrov, čeprav je vredna vsaj 30. A prodajal sem predvsem knjige, ki so se mi kopičile v skladišču.«

Če se ukvarjaš s posli, kot je prodaja knjig, moraš imeti občutek za majhne številke oziroma za spoštovanje vsakega centa. Kar Cunjak ima. Poleg tega, da je nekaj zaslužil in se znebil manj slabše prodajanih knjig, ki so mu predvsem polnile skladišča, je še vzpostavil odnos s starim nasprotnikom: »Lahko rečem, da sva se po dvanajstih letih, ko mi je pošiljal redarje in kazni, enkrat pa mi je celo lastnoročno razdrl stojnico s knjigami, pobotala z županom Zoranom Jankovićem. Tokrat mi je odobril, da lahko prodajam knjige z dovoljenjem mesta. Hotel sem si omisliti celo avtobus, ki bi ga predelal v potujočo knjižnico, vendar se je to izkazalo za prezapleteno.«

Navkljub njegovi samooklicani zmagi ostaja vprašanje, kdo je dejanski zmagoviti knjigotržec pandemije. Kajti knjige so se v minulih mesecih nasploh dobro prodajale. Takšne so tudi informacije iz širnega sveta. Pandemija je dvignila predvsem male knjigarne, eden od pomembnih razlogov za njihov vzpon pa je odločitev Amazona, da razpečevanje knjige ni prednostno, zaradi česar so njihove dostave zamujale, pri čemer se je odprl prostor za konkurenco. Ime, ki ga je pandemija dvignila v ZDA, je na primer spletno podjetje Bookshop, ki ga je januarja, še ne vedoč, kaj se obeta, vzpostavil Andy Hunter. Kot knjižni entuziast se je ob konkurenci velikih nadejal kvečjemu preživetja, potem pa se mu je v nekaj tednih zgodil neverjeten prodajni razmah. Podjetje te čase zaposluje podvojeno število ljudi, v maju pričakuje šest milijonov, do konca leta pa celo 60 milijonov evrov prometa.