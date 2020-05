V skladu z zakonom bo spol definiran kot "biološki spol na podlagi primarnih spolnih značilnosti in kromosomov". Osebni dokumenti bodo odslej navajali "ob rojstvu določen spol" in ne več samo "spola". Zakonska sprememba spola tako ne bo mogoča, poročajo tuje tiskovne agencije.

Madžarska organizacija za pravice istospolno usmerjenih in transspolnih oseb Hatter je za francosko tiskovno agencijo AFP potezo označila za "žalostno in grozljivo". Meni, da ta ne upošteva skrbi v zvezi s človekovimi pravicami, ki da jih je izrazilo več deset civilnodružbenih organizacij in mednarodnih teles.

Aktivisti za človekove pravice se bojijo, da bo zakon izpostavil transspolne Madžare večji diskriminaciji na področju zaposlovanja, stanovanjske politike, dostopa do blaga in storitev ter v uradnih postopkih.

Predsednik države Janos Ader naj bi zakon podpisal v nekaj dneh, a organizacija Hatter ga poziva, naj ga namesto tega pošlje v preučitev ustavnemu sodišču.

Odkar je madžarski premier leta 2010 postal Viktor Orban, je njegova vlada sprejela več politik, ki naj bi ohranjale tradicionalne madžarske vrednote, vključno z vpisom zakona kot zveze med moškim in žensko v ustavo in odlokom iz leta 2018, ki prepoveduje poučevanje študij spola na univerzah.

Madžarski parlament je v začetku meseca na pobudo koalicijskih krščanskih demokratov (KDNP) tudi zavrnil ratifikacijo istanbulske konvencije, ker da uvaja "škodljivo ideologijo spolov, katere namen je uničiti tradicionalni, krščanski model družine".