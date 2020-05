»Vrata so bila priprta. Sosed je potrkal, in ker ni bilo odziva, sva jih odprla. Na tleh sva zagledala vrata neke omarice in okrvavljeno žensko z razbito glavo. Vprašala sva, ali potrebuje pomoč. Nič ni rekla, bila je v šoku,« je včeraj opisovala 62-letna priča na sojenju Mehmedu Mahmutoviću, obtoženemu petih brutalnih ropov prostitutk sredi lanskega leta v Ljubljani, dve naj bi na posebej poniževalen način tudi spolno zlorabil. Tokrat so govorili o ropu. Prišel naj bi do enega od stanovanj bloka na Dunajski, potrkal, ko mu je ženska odprla, pa potegnil pištolo. Tepel jo je po glavi, da se je zgrudila, a z nogami vseeno tako močno brcala, da je pobegnil. Nenavaden hrup je slišala tudi 62-letna soseda dve nadstropji niže.

Moški s stopnišča »Slišala sem ženski krik in topot pa nekakšno razbijanje, kot da nekdo nekoga ne spusti noter,« je razložila. Ko se je odpravila po stopnicah, ji je nasproti prišel moški. »Rekla sem mu, a se tepete. On pa je nekaj zamomljal, nisem razumela, kaj. Pritisnil je tipko na dvigalu in se odpeljal,« je opisala. Ker ji skrb ni dala miru, sta nekaj minut pozneje s sosedom vstopila v stanovanje, od koder naj bi bilo prej slišati krike. Tako sta naletela na šokirano žrtev napada. Ko jo je kriminalist pozneje povprašal o moškem s stopnic, je med različnimi fotografijami pokazala na Mahmutovićevo. Tudi ko ga je med sodno preiskavo srečala v živo, je to potrdila. Nad še enim pričanjem, tokrat na glavni obravnavi, pa ni bila navdušena. Medtem je namreč iz medijev izvedela, za kako nasilnega človeka naj bi šlo. Prosila je, ali ga lahko med njenim pričanjem pošljejo iz dvorane, in to so res storili. Vseeno pa so mu nato prebrali njeno izpoved in mu dali možnost, da ji zastavi vprašanja. Med branjem se je skrila za nekaj metrov oddaljen obešalnik ob steni dvorane, ko ji je Mahmutović začel očitati, da ji je kriminalist njegovo fotografijo zagotovo vsilil, pa vseeno ni popustila. »Niti slučajno ne!« je vztrajala. Na trditve, da ji je kriminalist pokazal fotografije, na katerih je bil le on temne polti in las, preostali pa svetli ali plešasti, je odgovorila, da je šlo za črno-bele fotokopije fotografij 12 osumljencev in da po videzu nihče ni izstopal. »Izločila sem tistega, ki se mi je zdel najbolj podoben moškemu s stopnišča,« je izjavila. Kriminalista nameravajo zaslišati prihodnji teden.