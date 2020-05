Prenova Hotela Brdo je še vedno v načrtu, je včeraj povedal vršilec dolžnosti direktorja JGZ Brdo mag. Marjan Hribar. Ne takšna, kakršno je prejšnje vodstvo tega javnega gospodarskega zavoda predstavilo pred dobrim letom, pač pa nekoliko drugačna – še vedno temeljita in celovita, vendar bistveno cenejša. Če so se ponudbe na razpis, ki se je zaključil brez izbire izvajalca, zaradi česar je projekt padel v vodo, gibale čez 40 milijonov evrov, so zdaj pristojni s Hribarjem na čelu prepričani, da lahko obnovo izvedejo za osem milijonov evrov brez DDV. In če je bil prejšnji projekt načrtovan za izvedbo v enem letu in pol, po novih načrtih za obnovo hotela Brdo po Hribarjevih besedah zadošča zgolj osem mesecev.

Notranjega bazena ne bo »Temeljita notranja in zunanja prenova bo obsegala inštalacijski, gradbeni in obrtniških del ter novo podobo hotela. Pridobili bomo 33 sob, tako da jih bo po novem 111, velnes, nove restavracije. Od tega, kar je zdaj v hotelu, bo ostalo zelo malo,« je povedal Hribar. Namesto prvotno zamišljene dograditve hotela bodo dodatne sobe uredili tam, kjer so bile prej pisarne, kuhinjo bodo preselili v klet. Tudi bazena, ki je bil predviden v projektu, javnosti predstavljenem pred dobrim letom, ne bo. Trenutno poteka izdelava idejnega projekta, izbrana je bila idejna rešitev podjetja Esplanada. Javni razpis naj bi bil objavljen prihodnji mesec, izvajalca bi lahko izbrali septembra letos, obnova pa naj bi bila končana pred začetkom slovenskega predsedovanja EU. »Brdo brez hotela bi izgubilo status osrednjega prizorišča predsedovanja, in to bi bila velika škoda,« poudarja.