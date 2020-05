Zaradi epidemije novega koronavirusa so na ljubljanski mestni občini letos zamaknili zbiranje prijav za programe poletnega počitniškega varstva tistih ponudnikov, ki so prejeli občinsko subvencijo in bodo zato varstvo ponudili po bolj dostopnih cenah. Če so ponudniki varstva v preteklih letih prijave zbirali že v začetku maja, bodo tokrat prosta mesta začeli polniti v torek, 2. junija, ob 7. uri.

Počitniško varstvo je namenjeno šolarjem od prvega do petega razreda. Starši bodo tokrat izbirali med devetnajstimi ponudniki, med katerimi bo eden – Socialna akademija – novinarsko obarvane počitniške aktivnosti organiziral brezplačno, preostali ponudniki pa za subvencionirano varstvo pričakujejo od 1,5 do 6 evrov na otroka na dan. Starši, ki bodo svojim počitnikarjem zagotovili prosto mesto, tako za enotedensko počitniško varstvo ne bodo odšteli več kot 30 evrov, v ceno pa so vključeni kosilo in dve malici. Tudi letos organizatorji ponujajo pester nabor počitniških aktivnosti, od plesa in spoznavanja muzejev do medgeneracijskih počitnic, otroci pa so v posamezen program lahko vključeni največ dva tedna.

Na občini ob tem še opozarjajo, da lahko zaradi morebitnih ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom letos pride do sprememb ali odpovedi terminov poletnega varstva. Prvi termini počitniškega varstva so za zdaj predvideni 29. junija, zadnji termin subvencioniranega počitniškega varstva pa bo od 24. do 28. avgusta. Ali bo varstvo letos – podobno kot pouk v šolah – potekalo drugače kot pretekla leta, na občini niso zapisali. Že pred časom so na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje sicer pojasnili, da bodo »tudi pri izvedbi počitniškega varstva smiselno sledili smernicam šolskega ministrstva glede velikosti skupin, morebitne uporabe zaščitne opreme, razkuževanja, ki bodo veljale za vrtce in šole«, zdaj pa so zagotovili, da bodo varstvo organizirali »v skladu z vsemi navodili in ukrepi NIJZ, vlade in drugih pristojnih institucij«. NIJZ smernic, ki bi se navezovale na počitniško varstvo, na svoji spletni strani za zdaj sicer še ni objavil.