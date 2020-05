Prvo dirko za svetovno prvenstvo v motokrosu je v Sloveniji sicer leta 1968 organiziral AMD Tržič na progi v Podljubelju. Dirkaški spektakel v organizaciji AMD Orehova vas z motorji do 250 kubičnih centimetrov ter 51 vozniki iz 19 držav je dve leti kasneje v fantastičnem vzdušju ob progi in z neposrednim televizijskim prenosom dobil Belgijec Joel Robert, petkratni svetovni prvak, pred Miroslavom Halmom s Češkega, tretji pa je bil Robertov rojak Sylvain Geboers.

Vesenjak: To je bil spektakel

V organizacijo dirke leta 1970 so bili vključeni številni domačini, med njimi tudi Anton Breznik, sedanji predsednik Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), ki je takrat kot 20-letnik vodil tehnično komisijo za verifikacijo. »Dirka je bila velik mejnik za AMD Orehova vas in ves slovenski motošport. Z njo smo se postavili ob bok takratnim znanim prirediteljem dirk, kot sta bila na primer Opatija in Beograd. Na organizacijskem področju za dirko v Orehovi vasi je bilo seveda vse drugače kot danes: angažirani so bili ves kraj, vsa gospodinjstva, vsa društva, vsi so bili zanesenjaki in resnični zaljubljenci v bencinske športe. Postavljali smo slavoloke, spremljevalne kulturne prireditve so bile v Mariboru, najbolj fascinanten pa je bil obisk okoli 30.000 gledalcev ob progi,« se ob častitljivem abrahamu dirke spominja Anton Breznik.

Čeprav je AMD Orehova vas do prve dirke za SP delovalo le trinajst let, ni bilo nobenih organizacijskih težav. Dirke izpred 50 let nikoli ne bo pozabil niti Silvin Vesenjak, nekdanji tekmovalec ter kasnejši funkcionar in predsednik domačega društva, v katerem je zdaj član upravnega odbora. »Od leta 1964 sem z očetom Stankom hodil na dirke, a takrat je bil poškodovan, prav tako stric Milko, zato nista mogla nastopiti. Najboljši Jugoslovan je bil tako član AMD Tržič Jože Zupin, tudi večkratni državni prvak. Spomnim se obiska tekme. To je bil spektakel!« pravi Silvin Vesenjak, član četrte generacije dirkaške rodbine Vesenjak, ki ob tem pridno zbira gradivo za svojo obsežno knjigo.