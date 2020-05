Zdravnica Urška Bačovnik Janša, sicer soproga predsednika vlade, je kmalu po izbruhu epidemije koronavirusa svetovala: »Če imate svoje bližnje v domovih za starejše in ste trenutno doma, jih vzemite prehodno domov!« Njenemu nasvetu so sledili pozivi številnih politikov, vendar je bil odziv skromen. Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v času epidemije odšlo v domačo oskrbo le 41 stanovalcev DSO. Za tiste, ki vedo, da okoli osemdeset odstotkov vseh varovancev potrebuje 24-urno nego, slab odziv ni bil nobeno presenečenje.

Tistim, ki jih ni, zaračunajo tudi uporabo kopalnice V Domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah, denimo, ki je imel največje težave s koronavirusom (vseh stanovalcev je 148, okužilo se jih je 124, umrlo jih je 37), sta se za odhod domov odločila zgolj dva stanovalca. Direktorica Gordana Drimel nam je dejala, da je bil predlog glede domače oskrbe sicer dober, vendar v praksi težko izvedljiv. »Stanovalci so v domovih predvsem zaradi popolne odvisnosti. Govorimo o nepomičnih, dementnih osebah, o osebah s sondami, ranami… In čez noč organizirati takšno nego bolnika v domačem okolju ni lahka stvar. Poleg tega nekateri nimajo svojcev, drugi svojci so že sami ostareli, mladi so v službah. Svojci tudi nimajo pripomočkov za nego, negovalnih postelj in vsega potrebnega. Kako potem za nekaj mesecev poskrbeti za takšnega bolnika?« se je vprašala direktorica šmarskega doma. Tistih 41 oskrbovancev, ki so zaradi epidemije koronavirusa vseeno odšli v domačo oskrbo, se v dom starejših še ne sme vrniti, toda njihovi svojci kljub temu plačujejo skoraj tako visoke račune, kot da bi bili še vedno tam. V enem od DSO je za oskrbovanko, ki sodi v kategorijo oskrbe III/A (to so osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb), račun za april znašal 897 evrov, čeprav je že več kot dva meseca doma pri svojcih. Ti so morali zanjo plačati tudi dodatek za uporabo kopalnice, ki znaša evro na dan oziroma 30 evrov na mesec. Od cene so ji, ker je v domači oskrbi, odšteli le »odsotnost« oziroma stroške prehrane. Ti znašajo 3,75 evra na dan ali 112,5 evra za ves april.

Za sprejem v dom 13.000 prošenj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo vprašali, ali je prav, da morajo svojci, ki so svoje starše vzeli domov, plačevati poln znesek oskrbe v DSO, ki se zniža le za stroške prehrane. Odgovorili so nam: »Rešitve glede teh vprašanj se usklajujejo in bodo v kratkem predstavljene javnosti.« Popolnoma enak odgovor smo dobili tudi na vprašanje, koliko denarja bo država namenila domovom starejših za stroške, ki so jih imeli z nabavo osebne zaščitne opreme in s plačilom dodatnih storitev zaradi izbruha epidemije, ter koliko denarja jim bo namenila za prazne postelje, ki so posledica popolne prepovedi sprejemanja novih stanovalcev. Ta prepoved velja že od 18. marca. Na obravnavo trenutno čaka 13.000 prošenj za sprejem v DSO, vendar naj bi bila med prošnjami le približno desetina aktualnih, se pravi, da je nekdo zainteresiran za takojšen sprejem; mnoge so oddane »na zalogo«. Po oceni ministrstva v domovih v tem trenutku primanjkuje približno 1500 mest, čakalna doba za sprejem pa je najdaljša v urbanih središčih.