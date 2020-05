Delo za Angelo Merkel

Torej vendar? Je bil ponedeljkov videokonferenčni sestanek nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona »večerja s povabilom«, o kateri je bilo na tem mestu govora pred mesecem dni? Je to, kar sta kanclerka in predsednik predvčeraj pozno popoldne družno oznanila, ne le poskus ponovnega zagona zadnja leta močno pokašljujočega nemško-francoskega motorja evropske integracije, temveč že kar tisti dolgo pričakovani »hamiltonovski trenutek« Evrope? Uvod, ne, prolog v federalizacijo Evropske unije s pravim (transfernim) proračunom in morda celo izvirnimi prihodki ter seveda novimi pogodbami kot mejniki v tem dolgem procesu?