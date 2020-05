Številni hoteli Kempinski, ki so bili v obdobju koronavirusa primorani zapreti svoja vrata, ponovno obratujejo. »Pomembno je, da gostom še naprej ponujamo visokokakovostno storitev Kempinski, ki je ena izmed osnovnih vrednot našega poslovanja. Gostom zagotavljamo sledenje najvišjim kriterijem čistoče in dezinfekcije hotelskih prostorov ter se zavedamo resnosti trenutne situacije. Prilagodili smo se ji v vseh segmentih svojega obratovanja, kriterijem pa ne le zgolj sledimo, temveč jih tudi nadgrajujemo in personaliziramo v stilu edinstvene storitve, storitve à la Kempinski,« je pojasnil Benedikt Jaschke, vodja kakovosti in član uprave hotelov Kempinski.

Za popolno implementacijo programa Kempinski Storitev belih rokavic (Kempinski White Glove Service) je vodstvo oddelka za kakovost in operativo na ravni vseh hotelov Kempinski pripravilo izjemno natančna navodila. Priročnik, ki obsega 50 strani, skrbno predstavlja in pojasni vsak korak, ki mora biti upoštevan v vsakem oddelku hotela. Zajema vse od priprave skupnih prostorov hotela, recepcije, storitve serviranja hrane in pijače ter čiščenja sob pa vse do navodil v spa centrih in konferenčnih prostorih. Zaposleni nosijo rokavice in maske v vseh interakcijah z gosti. Zaščitne maske, ki jih je izključno za hotelsko skupino izdelal italijanski oblikovalec Maurel, nosijo vzorec rož Kempinski. Poleg teh so del kozmetičnega seta v vseh sobah tudi majhna razkužila za roke.