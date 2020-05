Znanstveniki na pekinški univerzi so v miši vbrizgali protitelesa, ki so jih izločili iz krvi 60 ljudi, ki so preboleli koronavirusno bolezen 19. »Po petih dneh se je količina virusa v miših zmanjšala za 2500-krat,« je povedal Sunney Xie, direktor centra za genomiko na pekinški univerzi. »To pomeni, da ima potencialno zdravilo terapevtski učinek,« je dejal.

Po njegovih besedah bi lahko zdravilo nudilo tudi kratkoročno zaščito pred okužbo z virusom. Študija, ki so jo v nedeljo objavili v znanstveni reviji Cell, je pokazala, da je miš, ki so ji protitelesa vbrizgali pred okužbo, ostala imuna.

To pomeni, da bi lahko morda tudi zdravstvene delavce zaščitili za nekaj tednov. Xie upa, da bi to podaljšali na nekaj mesecev.

Po njegovih besedah bi lahko bilo zdravilo na voljo že pred koncem leta oziroma pred morebitnim ponovnim izbruhom novega koronavirusa pozimi. »Priprave na klinične preizkuse so v teku,« je dejal kitajski znanstvenik. Testiranje na ljudeh bodo izvajali v Avstraliji in drugih državah, saj je na Kitajskem premalo okuženih z novim koronavirusom.

»Upamo, da bodo protitelesa postala posebno zdravilo, ki bo ustavilo pandemijo,« je poudaril.