Po živahno počitniško vzdušje in nepozabne spomine nam ni treba daleč. Resda počitnice na turistični kmetiji niso enake počitnicam na morju ali v zdravilišču, a ima tovrsten oddih v tesnem stiku z naravo, ljudmi in kulturo vrsto prednosti pred drugimi oblikami počitnikovanja. V Združenju turističnih kmetij Slovenije (ZTKS), kjer so minuli teden na turistični kmetiji Pr' Krač v Dolskem predstavili razloge za obisk kmetij, ki se ukvarjajo s turizmom, navajajo, da se v naši državi več kot 900 kmetij ob osnovni dejavnosti ukvarja še s turizmom kot dopolnilno dejavnostjo. »Ponudba doživetij na kmetijah je velika. Turistične kmetije ponujajo varen način preživljanja počitnic znotraj meja naše države. Poleg tega je število obiskovalcev omejeno, kar zagotavlja dodatno varnost,« je povedala strokovna sodelavka Združenja turističnih kmetij Slovenije Renata Kosi in pojasnila, da je ponudba na kmetijah vselej raznolika. Lahko jih obiščemo le za nekaj ur kot kulinarično doživetje na izletniških kmetijah, vinotočih in osmicah ali pa si privoščimo nekajdnevni oddih na kmetijah z nastanitvijo v sobah, apartmajih ali na prostoru za kampiranje.

Doživetja za vse generacije in okuse

»Obisk turistične kmetije je v času, ko se srečujemo s posledicami epidemije, izraz velike podpore slovenskemu kmetu. Obiskati kmetijo ali na njej ostati dlje časa je lepo in nadvse zanimivo doživetje za vse generacije,« je dejal predsednik ZTKS Matija Vimpolšek in dodal, da je eden glavnih motivov obiskovalcev turističnih kmetij doživljanje narave. Vsakdanje življenje na kmetiji je za nekoga, ki pride iz mesta, pravo doživetje, prav tako je pomembno, da so kmetije trajnostno naravnane, skrbijo za okolje, osebni pristop in doživetja po meri posameznika. »Precej ljudi je v času karantene dobilo več občutka, kako stvari dejansko potekajo v naravi. Prej se je dogajalo, da so me že v začetku aprila klicali, ali že prodajamo melancane in paradižnik, zdaj se večina bolje spozna na vzgojo sadja in zelenjave,« je ugotovil Vimpolšek.

Pomen dopustovanja na turističnih kmetijah je predstavila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandra Pivec, ki je prepričana, da vstopamo v bolj pozitivno obdobje in ponovni zagon turističnih kmetij, ki so pomemben del slovenske turistične ponudbe. Poudarila je, da gre za eno najaktualnejših oblik preživljanja prostega in dopustniškega časa. Oddih na kmetijah ponuja vse tisto, kar si gostje, ko načrtujejo oddih, želijo – stik z naravo, doživetje v naravnem okolju ter lokalno pridelano, zdravo in kakovostno hrano.