Iz slovenskega alpskega smučarskega tabora prihajajo številne spremembe. Vodja panoge Miha Verdnik je v sodelovanju s člani strokovnega sveta, ki je v zadnjih dveh mesecih po več ur zasedal kar desetkrat, pripravil sklep, da bo v prihajajoči sezoni najbolj priznani slovenski trener Janez Slivnik dobil drugo funkcijo. Jeseničan ne bo več glavni ženski trener, temveč vodja reprezentanc, kar pomeni, da bo šef vseh trenerjev. Predlog strokovnega sveta mora potrditi še alpski odbor, ki bo zasedal v torek, 26. maja, in je bil po besedah Verdnika zelo konstruktiven pri reševanju ključnih težav slovenskega alpskega smučanja.

Slivnik se je lani po trinajstih letih dela v tujini, kjer je sodeloval v finski in avstrijski reprezentanci, vrnil v Slovenijo. Njegovo mojstrstvo je bilo rezultatsko najbolj vidno ob koncu minule sezone, ko mu je pandemija koronavirusa preprečila, da bi bil izkupiček sezone še precej boljši kot uvrstitev Mete Hrovat na zmagovalne stopničke v Kranjski Gori. Spomnimo, da je bil Slivnik pred šestimi leti pred podpisom pogodbe z avstrijsko moško veleslalomsko reprezentanco idejni vodja prenove trenerske strukture slovenskega alpskega smučanja. Klicu Avstrijcev se ni mogel upreti, rezultati slovenskega alpskega smučanja zadnjih let pa kažejo, da je imel odličen občutek za trenerska imena.

Povišana Poljšak in Koštomaj

Funkcija Slivnika na mestu vodje reprezentanc v težkih časih pomirja. Pri izbiri glavnih trenerjev je ves čas sodeloval z Miho Verdnikom ter na stolu preživljal precej več časa, kot je vajen. »Morda bi si moral umisliti kakšne kolesarske hlače, da bi mi bilo kaj lažje,« se pošali Janez Slivnik. »Imam veliko izkušenj, ki jih bom skušal vnesti v sistem. Slovenski trenerski bazen je majhen. Na vodilna mesta smo postavili ljudi, ki so se izkazali bodisi kot tekmovalci bodisi trenerji. Oni so tisti, ki bodo nosili odgovornost ter bodo morali hipno spremeniti plane, če bo to potrebno,« je odločen Slivnik. »Upam, da mi ne bo treba menjati trenerjev sredi sezone. Če pa bo to potrebno, bom to tudi storil.«

Nova Slivnikova funkcija je sicer najvidnejša sprememba, a še zdaleč ne edina v slovenski smučariji. Moško reprezentanco hitrih disciplin bo vodil Gregor Koštomaj, ki je Verdnika prepričal v minuli sezoni, ko je za kratek čas zamenjal Petra Pena. Mimogrede, Pen bo v naslednji sezoni eden od trenerjev v avstrijski ženski reprezentanci hitrih disciplin. Koštomaju bo pomagal nekdanji obetavni Črnjan Aleš Gorza. Z odhodom Slivnika na mesto vodje reprezentanc se je sprostilo mesto glavnega trenerja ženske ekipe svetovnega pokala. To bo prevzel dolgoletni Slivnikov sodelavec Sergej Poljšak, ki bo deloval v utečenem tandemu z nekdanjim vrhunskim smučarjem Mitjem Kuncem. Moški tehnični del bo s svojo ekipo še naprej vodil Klemen Bergant, ki ima z uspehi Žana Kranjca in napredkom Štefana Hadalina močno podporo v panogi alpskega smučanja. Ilka Štuhec bo ohranila samostojnost in si bo vsaj še v prihodnji sezoni neovirano sestavljala svojo ekipo.