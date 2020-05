Netanjahujev tiskovni predstavnik je za francosko tiskovno agencijo potrdil, da so potekali pogovori med Netanjahujevimi odvetniki in ministrstvom, da bi dovolili izjemo in se Netanjahu prvi dan sojenja ne bi pojavil na sodišču.

Pristojnost za odobritev takšne zahteve je sicer v rokah jeruzalemskega sodišča, ki obravnava primer. Sodišče je sicer že sporočilo, da se Netanyahu mora udeležiti sodnega procesa.

Sodni proces proti 70-letnemu Netanjahuju se bo začel v nedeljo pred okrajnim sodiščem v Izraelu. V zgodovini Izraela bo tokrat prvič, da se bo pred sodiščem moral zagovarjati aktualni premier. Tožilstvo Netanjahuju očita goljufijo, poneverbo in korupcijo. Prvi dan sodnega procesa naj bi prebrali obtožnico. V primeru, da bodo na koncu sodnega procesa Netanjahuja spoznali za krivega, mu grozi do največ treh let zapora.

Prvotno bi se moral sodni proces proti Netanjahuju začetki sredi marca, a so začetek preložili zaradi pandemije covida-19.

Dolgoletni izraelski premier vse očitke zavrača. Pred prvo seje nove vlade pod njegovim vodstvom je v nedeljo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal, da ne verjame, da bo kaj ostalo od "teh smešnih obtožb", sodni proces pa je označil za šalo.