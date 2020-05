V Stranki demokratske akcije (SDA) so ocenili, da je fontana sramotna poteza, katere namen je poniževanje BiH. Pristojne ustanove so pozvali, naj fontano odstranijo in kaznujejo vse, ki so odgovorni za njeno postavitev.

Avtorica fontane Kristina Livančić je dejala, da simbolika fontane Sloga popolnoma ustreza stanju v državi, v kateri so jo postavili.

Lastnik etnografske vasi Mirko Šakić je pojasnil, da so navdih za fontano dobili v Pragi, kjer pred muzejem Franza Kafke že 16 let stoji fontana Čurajici postavy. Znani češki umetnik David Černy je v bazen, ki je oblikovan kot zemljevid Češke, nasproti postavil dva kipa moških, ki urinirata v bazen.

"Ime skulpture je Sloga in ima univerzalno sporočilo. Vsak naj se sam odloči, ali bo v tem videl, da gre za predsednike ali tri konstitutivne narode BiH, ki imajo čudno ljubezen do države, v kateri živimo," je dejal Šakić za sarajevski novičarski portal klix.ba. Dodal je, da je treba ljubiti svoj rojstni kraj in da je to ljubezen treba potrditi ne samo z govorjenjem, ampak tudi z delovanjem.

Pojasnil je, do so fontano končali po letu dni od nastanka ideje. Na ogled je od minulega tedna, ko so etnografsko vas zaradi rahljanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 ponovno odprli.

V odzivih uporabnikov klix.ba je prebrati veliko več podpore kot kritik. Prevladuje mnenje, da gre za originalno, natančno in neposredno predstavitev tega, kdo vodi državo in kako se obnašajo do nje in ljudi, ki živijo v tej državi.