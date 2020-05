Podružnice Rdečega križa po Evropi, vključno s Španijo, Italijo, Francijo, Poljsko, Nemčijo, Švico in Združenim kraljestvom, uporabljajo sredstva Biogen Foundation za podporo bolnišnicam, zdravstvenim in socialnim storitvam ter javnim službam za nujne primere, medtem ko si prizadevajo za iskanje novih načinov zdravljenja in omejevanja virusa COVID-19.

Prejemnik sredstev Biogen je tudi Rdeči križ Slovenije, ki je prejel donacijo v višini 43.000 EUR, namenjenih za lajšanje posledic pandemije virusa COVID-19 v Sloveniji.

»Zaradi virusa smo prizadeti vsi. Vemo, da je veliko ljudi, ki se soočajo s skrajnimi finančnimi težavami in da so zdravstveni delavci ter ustanove obremenjeni. Veseli smo, da lahko pomagamo. Rdeči križ Slovenije je le ena od številnih nevladnih organizacij, ki bodo prejele donacijo Fundacije Biogen in bodo lahko pomagale slovenskim zdravstvenim delavcem in ranljivim skupinam, ki jih je prizadela pandemija virusa COVID-19. Smo podjetje, ki trdno verjame v solidarnost in družbeno odgovornost,« poudarja Nataša Jenčič iz Biogena.