Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v družbi, so nepridipravi pridobili tudi podatke o plačilnih karticah 2208 strank. Kdaj je do napada prišlo, niso razkrili, so pa zagotovili, da so takoj, ko so izvedeli zanj, sprejeli vse možne ukrepe za zmanjšanje škode in razjasnitev vseh okoliščin.

V prihodnjih dneh bodo po napovedih tudi stopili v stik z vsemi prizadetimi strankami.

Generalni direktor Johan Lundgren je ob tem opozoril, da napad dokazuje povečano tveganje za kibernetski kriminal v času pandemije novega koronavirusa. "Nepridipravi izkoriščajo stisko ljudi za krajo osebnih podatkov," je dodal.

Kibernetski napad predstavlja dodaten udarec za britansko nizkocenovno letalsko družbo, ki se tako kot večina drugih letalskih družb sooča z velikimi težavami zaradi skoraj popolnega upada povpraševanja po letalskih prevozih v času pandemije. Med drugim je morala prizemljiti celotno floto letal.