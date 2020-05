»Posebej problematične in nesprejemljive so žalitve, storjene z namenom zaničevanja, kot na primer: XY je 'odslužena prostitutka, ki se jo da dobiti za 30 evrov',« so raziskovalci zapisali v izjavi, ki so jo objavili na spletni strani inštituta. Po njihovi oceni lahko demokratična družba obstaja le ob odprti javni razpravi z neko minimalno ravnijo izmenjave argumentov.

»Medtem ko argumentirana kritika, ki so jo politiki gotovo upravičeni in dobrodošli izraziti, prispeva k svobodni razpravi o pomembnih družbenih temah in 'resnici', pa žaljivi osebni napadi z izrazito spolno konotacijo ne predstavljajo le meje takšne svobodne razprave, marveč jo spodkopavajo in dušijo,« so poudarili.

Opozorili so, da takšna žaljiva sporočila politikov - tudi zato, ker so deležna bistveno večje pozornosti s strani uporabnikov družbenih omrežij - »normalizirajo in spodbujajo sovražni in osebno žaljiv javni diskurz, v katerem ni prostora za razumsko izmenjavo stališč, temveč le za grobe osebne diskvalifikacije«.

Po njihovem mnenju je pomembno, da sodišča kot zadnji branik ustave in človekovih pravic tako grobo žaljiva sporočila, usmerjena na osebo novinarke, označijo za nesprejemljiva in v njih prepoznajo zlorabo svobode izražanja. Za neverjetno so označili tezo, da bi prepoved žaljenja z namenom zaničevanja in razvrednotenja novinarke kot osebe neustavno posegla v pravico vidnega politika do izražanja svojega mnenja.