Bundesliga je minuli teden postala prva večja nogometna liga, ki je po pandemiji koronavirusa nadaljevala prvenstvo. A če so številni vrnitev na zelenice pozdravili in jo označili za uspešno, pa je lastnik Udineseja Giampaolo Pozzo prepričan v nasprotno. »Čeprav želijo nekateri vrnitev predstaviti kot uspeh, pa se je začelo na najslabši možen način. Bojazni, ki so se pojavile zaradi poškodb, so se uresničile. Na prvih šestih tekmah je bilo kar osem poškodb. To je dokaz, da je cena lahko zelo visoka, če priprave ne potekajo, kot bi morale. Kaj se bo šele zgodilo, ko bodo morali igrati dve tekmi na teden? Moštva bodo rabila po 30 igralcev, če bodo želela zaključiti sezono,« je bil kritičen prvi mož kluba iz Vidma.

Pozzo je sicer s kritiko pospremil tudi odločitev, da se 13. junija nogometno prvenstvo nadaljuje tudi v Italiji. »Naše nestrinjanje še ne pomeni, da ne želimo igrati, vendar pa menim, da 13. junij ni primeren za vrnitev. Mislim, da je to žalitev za našo inteligenco. Po dveh in pol mesecih premora, rabimo za pripravo več časa. Vsaj mesec, da bomo nato lahko ujeli formo in se počutili varne,« je še pristavil Pozzo.