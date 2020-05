»Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu, še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in gostinstvo,« je, kot so sporočili z OZS, pojasnil predsednik zbornice Branko Meh.

Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za več kot 10 odstotkov.

Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. »Od 13. marca so gostinci in turistična podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest,« je po ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.

Upoštevali peščico predlogov Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v turizmu in možnost pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja turizma. »Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko, ne le turistično dejavnost,« so ob tem poudarili. Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.