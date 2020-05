Zgodilo se je namreč takoj zatem, ko je bilo najbolj zaupnim članom stranke SDS na uho povedano, da je ostalo le malo časa, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika. Če bodo vsaj še nekaj časa stiskali za vrat NSi in Desus, da ne bosta zapustila koalicije, kot jim je uspelo »disciplinirati« Zdravka Počivalška in njegovo SMC, lahko pobožno upajo, da bodo ostali na oblasti do konca junija ali najdlje do začetka septembra. Samo medklic: za Počivalška se že ve, da bo iz podpornika SDS postal pravi član stranke, verjetno pa podobna odločitev čaka tudi Aleksandro Pivec, saj nima več kam!

V času, ki preostane SDS, je treba z roko v roki s cerkvenimi oblastmi ljudem v mestih in na podeželju nagnati strah v kosti, jih smešiti, zmerjati in jim groziti, predvsem pa državne finance še bolj osušiti kot v letih 2004 do 2008, za kar je zadolžen finančni minister Andrej Šircelj. Še en medklic: da je cerkvi denar hudo sveta, dokazuje tudi podatek, da venezuelsko nafto ob embargu preprodajajo preko Vatikana! Post pandemična nekaj milijardna pomoč za oživitev gospodarstva bo šla »našim«, kadrovska reciklaža v policijskih, preiskovalnih in kriminalističnih službah pa bo poskrbela, da se ne bo brskalo, za kar je zadolžen notranji minister Aleš Hojs, ki je bil že hudo okrcan, ker se je javno zgodilo alkoholno razkritje Franca Breznika.

Tako kot v primeru, ko smo samo v Šepetu pisali o skrbno načrtovani kraji dragocenega orodja monterjev, ki so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana nameščali precizne priključke v prostorih za intenzivno nego novega urgentnega bloka. Da kraja ni bila običajna, pove, da o njej ni bilo izdanega nobenega javnega sporočila medijem (čeprav je bila kraja prijavljena), molčalo je tudi vodstvo UKC, ki sicer na hitro v okviru izrednih razmer ukvarja z nakupi opreme. Po naši objavi je v UKC prihitel sam minister Hojs, ne da bi pomagal odkriti tatove, temveč razkriti, kako je zadeva prišla v javnost. Seveda bomo v uredništvu pozorno spremljali, kaj se bo še dogajalo in koga bodo ustrahovali! Tako kot je desna roka generalnega direktorja UKC Janeza Poklukarja Tina Zalokar morala za šefa sestaviti pismo, v katerem je bil oster protest proti delu Televizije Slovenija, ker so od dve minutnega modrovanja malega Napoleona UKC predvajali samo dvajset sekund. Zanimivo, da pisma ni sestavil zadolžen za stike z javnostjo nekdaj dober televizijski novinar Jure Brankovič, ki ima zaradi domnevnih vrhunskih izkušenj edini dovoljenje, da informacije o UKC v slogu svizca zavija v »štanjol« papir.

