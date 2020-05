V Italiji in Španiji, kjer so za zajezitev širjenja virusa uvedli ene najstrožjih ukrepov, se je prodaja novih vozil zmanjšala na skorajšnji ničlo. V Italiji so prodali 97,6 odstotka manj vozil kot aprila lani, v Španiji pa 96,5 odstotka manj.

V Franciji so po podatkih ACEA prodali 88,8 odstotka manj novih vozil, v Nemčiji pa je bil padec nekoliko manjši, in sicer 61,1-odstoten.

Nemški Volkswagen je ohranil vodilni tržni delež, ki ga je aprila še okrepil. Od vseh v tem mesecu prodanih novih vozil jih je bilo 28,8 odstotka Volkswagnovih, medtem ko jih je bilo aprila lani 24,9 odstotka.

Francoskemu PSA je z lanskih 17,1 odstotka tržni delež padel na 13,6 odstotka, Renault je zdrsel z lanskih 11,6 odstotka na 10,2 odstotka. BMW je tržni delež okrepil z 5,9 na 8,7 odstotka.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), za katerega Italija predstavlja enega ključnih trgov, je zabeležil 3,6-odstotni padec. Od aprila prodanih vozil jih je bilo s strani FCA prodanih 3,8 odstotka.