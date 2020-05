Novosti v povezavi z novim koronavirusom podajata ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter vladni govorec Jelko Kacin.

- V ponedeljek ob 1128 testiranjih ena potrjena okužba z novim koronavirusom in nobene smrti bolnikov s covidom-19.

- Kustec: Nekateri ravnatelji so dali pobude, da bi se devetošolci vrnili 1. junija in ne 25. maja. Pobude bo ministrstvo pretehtalo v naslednjih dneh.

- Kacin: Od jutri naprej ob striktnem upoštevanju priporočil NIJZ novinarjem dovoljena udeležba na izjavah za medije.

V ponedeljek nova potrjena okužba z novim koronavirusom V ponedeljek so opravili 1128 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili eno okužbo, so sporočili z vlade. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na bolnišničnem zdravljenju ostaja 24 bolnikov s covidom-19, od tega pet na intenzivni terapiji. Tako so v Sloveniji doslej umrli 104 bolniki s covidom-19, skupaj pa je bilo potrjenih 1467 okužb z novim koronavirusom.

Kacin: Hrvaška edina na seznamu držav brez omejitev potovanj Hrvaška je po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina trenutno edina na seznamu držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev. To velja za hrvaške državljane, pa tudi za tiste s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pri tem velja pogoj, da niso bili več kot 14 dni izven Evropske unije. Kot je še pojasnil Kacin, pogoji vstopa na Hrvaško ostajajo enaki. Hrvaška še naprej od slovenskih državljanov, ki želijo vstopiti v državo, zahteva podatke o tem, kam so namenjeni, lokaciji, kjer bodo nastanjeni, in telefonsko številko. Glede uvrstitve drugih sosednjih držav na zgoraj omenjeni seznam je Kacin izrazil pričakovanje, da bo po ponedeljkovem pogovoru ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) do konca meseca pripravil oceno epidemiološke slike na Madžarskem. To bi omogočilo, da bi na seznam uvrstili tudi Madžarsko. Uvrstitev Avstrije na ta seznam je medtem odvisna od odzivnosti avstrijske strani, je dejal Kacin. Po njegovih besedah so v Avstriji odprta še številna vprašanja glede soočanja z novim koronavirusom, med drugim o žarišču okužb v smučarskem središču Ischgl, zaradi česar so bile vložene tudi tožbe. "Ko bo Avstrija ustrezno naslovila ta vprašanja, verjamemo, da bodo pogoji za morebiten takšen dogovor tudi izpolnjeni," je povedal Kacin. Počivalšek je v pogovoru z avstrijsko ministrico za turizem Elisabeth Köstinger dejal, da želi Slovenija sprostitev v najkrajšem možnem času. Za Italijo medtem po besedah vladnega govorca velja, da pričakujejo pogovore na najvišji strokovni ravni o tem, kakšno je epidemiološko stanje v Italiji in kakšne so napovedi. Ko se bodo na tem nivoju dogovorili, bo sledil tudi operativen dogovor, kdaj, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi omejitvami bi se lahko sprostil tudi prehod čez italijansko mejo. Kot je v ponedeljek po dopisni seji sporočila vlada, v veljavi ostajajo obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za čezmejne dnevne in tedenske delovne migrante. Enako velja za osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Sloveniji. Prvi odstavek 9. člena odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije sicer določa pogoje vstopa v Slovenijo osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja ter ni zapustila unije oziroma schengna za več kot 14 dni. Pogoji vstopa za te osebe, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, uveljavljajo postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije. Zadnje odločitve so sicer povzročile nekaj nejasnosti v Avstriji. Na spletni strani avstrijskega zunanjega ministrstva piše, da trenutno ni znano, pod katerimi pogoji je možen vstop iz Avstrije v Slovenijo. Na spletni strani avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani medtem pojasnjujejo, da je trenutno vstop v Slovenijo brez karantene možen samo za slovenske državljane in tujce s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji. Iz tega je po njihovih besedah mogoče sklepati, da je za tujce iz EU in schengenskega prostora, torej tudi Avstrijce, obvezna sedemdnevna karantena. Navajajo tudi zgoraj omenjene izjeme, kot so dnevni migranti. Zapisali so še, da se trudijo, da bi čim prej dobili pojasnila.

Kustečeva: V prvi dan odprtja vrtcev in šol vstopili dobro pripravljeni Dan po odprtju šol in vrtcev so po besedah ministrice Simone Kustec ponekod opozorili na prostorske težave, predvsem pri športnih aktivnostih in na podružničnih šolah. "Brez kančka sramu pa lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in zavezani skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah," je ocenila. Po dobrih dveh mesecih zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa so v ponedeljek svoja vrata odprli vrtci in šole za del učencev. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Kustečeva je na dopoldanski novinarski konferenci z zadovoljstvom ugotavljala, da je prvi dan minil brez težav. V danem trenutku in razmerah so po njenih besedah poiskali najbolj realno možno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. Ob tem se zaveda, da nihče ni najbolj zadovoljen z njo, a to je tisto, kar lahko v danih okoliščinah zagotovijo. "V osnovnih šolah so se ravnatelji in učitelji temeljito pripravili na vrnitev otrok ter organizirali potrebno za uspešno izvedbo pouka. Učenci in starši so pokazali veliko stopnjo razumevanja in pripravljenosti za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli," je ocenila. Šole poročajo tudi o dobrem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, pri zagotavljanju prevoza ne beležijo večjih težav.