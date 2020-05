Kot so sporočili iz centra za obveščanje, so danes zjutraj gasilci v Ajdovščini s ceste odstranili pokrov dimnika, ki ga je odtrgal močan veter, in preprečili nadaljnje povzročanje škode na objektu.

V Postojni pa so gasilci posredovali, kjer je sunek vetra odkril del strehe. Zavarovali so mesto dogodka in sanirali streho na površini enega kvadratnega metra.